Врач перечислила цветы, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию

Подаренные цветы на 8 Марта могут вызвать аллергическую реакцию, поэтому при выборе букета стоит заранее знать, какие варианты опасны, а какие нет. Об этом рассказала в беседе с RT Екатерина Белова, врач — аллерголог-иммунолог клиники «Атрибьют».
«Так, главный символ праздника, мимоза (акация серебристая), вырабатывает огромное количество мелкой, лёгкой пыльцы, которая легко разносится по воздуху и проникает в дыхательные пути. У людей, чувствительных к подобным аллергенам, это растение может вызвать соответствующую реакцию», — предупредила специалист.
Лилии — ещё один популярный, но спорный выбор, добавила врач.
«Они опасны открытыми тычинками с обилием пыльцы и резким запахом, который раздражает обонятельные рецепторы и часто провоцирует не только чихание, но и мигрень. Разумеется, такие симптомы возникают не у всех, а лишь у предрасположенных к аллергии людей. Важная деталь: лилии категорически не стоит дарить владельцам кошек, так как для этих животных растение крайне токсично», — добавила эксперт.
Отмечается, что замыкают список полевые цветы (ромашка, амброзия, полынь).
«Их пыльца очень летуча и может быстро спровоцировать приступ поллиноза. Сюда же входят и хризантемы: они не являются полевыми цветами, но могут вызывать перекрёстную аллергию у людей, которые реагируют на пыльцу осенних сорных трав», — пояснила собеседница RT.
Она посоветовала рассмотреть гипоаллергенные варианты.
Один из самых безопасных — орхидеи, их пыльца собрана в клейкие комочки и практически не попадает в окружающую среду. Розы с плотными бутонами также редко вызывают реакцию, поскольку их пыльца слишком тяжела для перемещения по воздуху, а современные селекционные сорта часто имеют минимальный запах. Подойдут и тюльпаны, чья тяжёлая пыльца надёжно спрятана внутри бутона", — порекомендовала аллерголог.
Отмечается, что хорошим выбором станут также альстромерии, герберы и гортензии, которые считаются гипоаллергенными.
