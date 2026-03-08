Врач перечислила цветы, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию

«Они опасны открытыми тычинками с обилием пыльцы и резким запахом, который раздражает обонятельные рецепторы и часто провоцирует не только чихание, но и мигрень. Разумеется, такие симптомы возникают не у всех, а лишь у предрасположенных к аллергии людей. Важная деталь: лилии категорически не стоит дарить владельцам кошек, так как для этих животных растение крайне токсично», — добавила эксперт.