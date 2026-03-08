Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай и Россия поддерживают высокий уровень взаимодоверия, заявил Ван И

Ван И: Китай и Россия поддерживают высокий уровень взаимодоверия.

Источник: © РИА Новости

ПЕКИН, 8 мар — РИА Новости. Китай и Россия в стратегическом плане независимы и автономны и поддерживают высокий уровень взаимного доверия, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.

«Китай и Россия в стратегическом плане независимы и автономны… Китай и Россия обладают высокой степенью взаимного политического доверия, и их отношения характеризуются принципом “спина к спине”, — сказал он.

Пресс-конференция министра иностранных дел КНР проходит в рамках Четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва — высшего законодательного органа страны, которая проходит в Пекине с 5 по 12 марта.