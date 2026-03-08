Вопросы Ближнего Востока должны сами решать страны региона, заявил Ван И

ПЕКИН, 8 мар — РИА Новости. Народы Ближнего Востока являются истинными хозяевами этого региона, и ближневосточные вопросы должны решаться независимо странами региона, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции.