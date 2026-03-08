Ричмонд
Вопросы Ближнего Востока должны сами решать страны региона, заявил Ван И

Ван И: вопросы Ближнего Востока должны решаться независимо странами региона.

ПЕКИН, 8 мар — РИА Новости. Народы Ближнего Востока являются истинными хозяевами этого региона, и ближневосточные вопросы должны решаться независимо странами региона, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции.

«Народы Ближнего Востока — настоящие хозяева этого региона, и его дела (Ближнего Востока — ред.) должны решаться самими странами региона», — сказал Ван И.

Пресс-конференция министра иностранных дел КНР проходит в рамках Четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва — высшего законодательного органа страны, которая проходит в Пекине с 5 по 12 марта.