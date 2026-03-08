Глава МИД КНР Ван И: конфликт на Ближнем Востоке не должен был начинаться

Вооружённый конфликт на Ближнем Востоке не должен был начинаться. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел КНР Ван И.
Выступая на пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей, он отметил, что этот конфликт не выгоден ни одной из сторон.
«Я хочу сказать, что этой войны никогда не должно было быть…» — сказал Ван И, слова которого приводит РИА Новости.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в Пекине, вероятно, готовятся оказать помощь Ирану.