Глава МИД КНР Ван И: конфликт на Ближнем Востоке не должен был начинаться

Вооружённый конфликт на Ближнем Востоке не должен был начинаться. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел КНР Ван И.

Выступая на пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей, он отметил, что этот конфликт не выгоден ни одной из сторон.

«Я хочу сказать, что этой войны никогда не должно было быть…» — сказал Ван И, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в Пекине, вероятно, готовятся оказать помощь Ирану.