Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кувейте заявили об уничтожении трех запущенных из Ирана баллистических ракет

РАБАТ, 8 марта. /ТАСС/. Системы противовоздушной обороны Кувейта уничтожили три иранские ракеты, выпущенные в сторону эмирата. Об этом сообщила кувейтская армия.

«ПВО страны перехватили и уничтожили три баллистические ракеты противника, проникшие в воздушное пространство Кувейта», — отметили в вооруженных силах Кувейта.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше