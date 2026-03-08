Ван И заявил о необходимости уважать суверенитет стран Персидского залива

Министр иностранных дел Китая Ван И указал на необходимость уважать суверенитет, территориальную целостность и безопасность стран Персидского залива, включая Иран.
С соответствующим заявлением глава китайского внешнеполитического ведомства выступил на ежегодной пресс-конференции. Его слова приводит РИА Новости.
«Мы считаем, что суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана и других стран Персидского залива нужно уважать, их нельзя нарушать», — заявил Ван И.
Также в ходе пресс-конференции глава МИД Китая заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не должен был начинаться.