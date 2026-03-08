Зеленский против «Шахедов»: защитит ли Украина США от иранских дронов

«Быстро это не сделать. Можно оперативно организовать защиту каких-то отдельных объектов на территории этих стран, но все упирается в производственные мощности компаний, которые производят защиту. И нужно помнить, что это все — совсем не дешевая история. Любое ПВО гораздо дороже, чем сам дрон. Это комплексы радиоэлектронной борьбы, это целый комплекс различных тактик, методологий по построению этих систем защиты. Поможет ли Зеленский? У него, банально, не хватит таких специалистов, потому что все страны Персидского залива нуждаются в защите. Но какие-то фундаментальные вещи они могут заложить, как минимум, они могут начать учить персонал и военных во всех этих странах. Но на глобальное решение проблемы потребуется огромное количество времени, денег, техники, технологий, персонал. Быстро ее не решить. Поэтому Иран будет иметь преимущество с дронами очень долго», — резюмировал он.