Зеленский против «Шахедов»: защитит ли Украина США от иранских дронов

Зеленский заявил, что получил запрос от США на помощь в организации защиты баз от «Шахедов» в регионе Ближнего Востока. По его словам, украинские специалисты в ближайшие дни приступят к работе. В беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев объяснил, смогут ли на самом деле помочь США украинцы или Зеленский просто привлекает к себе внимание.
«Сейчас в мире есть две страны, которые имеют самый большой опыт защиты объектов критической инфраструктуры в глубине территории страны от атак беспилотников. Это Россия и Украина. Нужно признать, что украинские специалисты в состоянии выстраивать комплексы защиты», — сказал он.
Эксперт объяснил, что для создания многоэшелонной системы защиты от дронов, нужно огромное количество времени, денег, оборудование, технологии.
«Быстро это не сделать. Можно оперативно организовать защиту каких-то отдельных объектов на территории этих стран, но все упирается в производственные мощности компаний, которые производят защиту. И нужно помнить, что это все — совсем не дешевая история. Любое ПВО гораздо дороже, чем сам дрон. Это комплексы радиоэлектронной борьбы, это целый комплекс различных тактик, методологий по построению этих систем защиты. Поможет ли Зеленский? У него, банально, не хватит таких специалистов, потому что все страны Персидского залива нуждаются в защите. Но какие-то фундаментальные вещи они могут заложить, как минимум, они могут начать учить персонал и военных во всех этих странах. Но на глобальное решение проблемы потребуется огромное количество времени, денег, техники, технологий, персонал. Быстро ее не решить. Поэтому Иран будет иметь преимущество с дронами очень долго», — резюмировал он.