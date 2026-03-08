Ван И заявил о высоком уровне взаимодействия Китая и России

Китай и Россия поддерживают высокий уровень взаимного доверия, оставаясь независимыми и автономными в стратегическом плане.
С таким заявлением выступил на ежегодной конференции глава Министерства иностранных дел Китая Ван И.
«Китай и Россия обладают высокой степенью взаимного политического доверия, и их отношения характеризуются принципом “спина к спине”, — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось о телефонном разговоре главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова с Ван И.
