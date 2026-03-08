Саудовская Аравия сообщила об уничтожении иранского БПЛА

РАБАТ, 8 марта. /ТАСС/. Расчеты ПВО Саудовской Аравии уничтожили боевой беспилотник, запущенный из Ирана в сторону одного из крупнейших в мире нефтяных месторождений Шейба, расположенного в пустыне Руб-эль-Хали. Об этом заявили в министерстве обороны королевства.
«Иранский БПЛА, направленный из Ирана на месторождение Шейба, перехвачен и уничтожен в пустыне Руб-эль-Хали», — указали в саудовском оборонном ведомстве.
