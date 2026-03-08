Талисман помог женщине выиграть пять миллионов рублей в лотерею

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Жительница Костромской области выиграла 5 миллионов рублей в лотерее после того, как ей подарили талисман на удачу в виде четырехлистного клевера, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».
«Вероника из Костромской области всего несколько месяцев назад узнала о “Национальной Лотерее” и уже стала суперпобедительницей. Она выиграла 5 миллионов рублей в онлайн-лотерее», — говорится в сообщении.
По словам самой победительницы, накануне розыгрыша у неё было предчувствие, что случится что-то хорошее, но никаких «денежных предвестников», популярных в народе, у неё не было.
Однако недавно сестра подарила ей талисман на удачу. «Мне подарили четырёхлистный клевер. Я повесила его на серёжку и ходила с этой подвеской последние несколько месяцев», — говорит она.