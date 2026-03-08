Врач Козина предупредила, кому может грозить снежная слепота

Многие выходят на открытое снежное пространство без защиты для глаз, особенно в пасмурный день, но нагрузка может быть высокой даже без прямого солнца, предостерегла в беседе с RT специалист офтальмологического центра «Зрение» Карина Козина.
«Снежная слепота — это фотокератит (ультрафиолетовый ожог роговицы) или фотоофтальмия (ультрафиолетовый ожог поверхности глаза). Страдает роговица, прозрачная оболочка спереди, чаще повреждаются верхние слои. Сразу после прогулки человек может не почувствовать ничего особенного. Симптомы часто приходят с задержкой через несколько часов. Появляются резь и боль, слезотечение, сильная реакция на свет, спазм век, покраснение, чувство песка. Зрение временно ухудшается, возникает туман, глазам становится трудно фокусироваться», — пояснила эксперт.
Она предупредила, что снег отражает значительную часть ультрафиолета.
«Облака не блокируют ультрафиолет полностью, поэтому отсутствие солнца не означает отсутствие риска. На склоне и высоте эффект сильнее. На катке добавляется отражение ото льда. Долгие прогулки по открытым пространствам и набережным дают похожую нагрузку, если вокруг много белого и есть блики», — подчеркнула собеседница RT.
Риск выше у тех, кто долго находится на открытом пространстве без очков или маски, добавила врач.
«Классическая ситуация — это лыжи и сноуборд, когда защиту снимают на подъёмнике или привале. В группе риска бегуны, гуляющие по паркам и полям, родители с коляской. Водители тоже устают от бликов, если долго едут по дороге со снегом», — объяснила Козина.
Она посоветовала показаться врачу, если боль сильная и нарастает, если глаза невозможно открыть из-за света, если зрение заметно ухудшилось или появился выраженный туман.
«Не ждать, если симптомы держатся дольше суток без улучшения, если один глаз страдает сильнее, если появились выделения и корочки. Отдельно важно не затягивать при травме, при ношении линз и (если симптомы появились. — RT) у детей», — добавила специалист.
По её мнению, для защиты важны две вещи.
«Первая — это ультрафиолетовый фильтр, маркировка UV400 или 100% UVA и UVB (блокирует оба основных диапазона ультрафиолета). Вторая — это посадка, которая перекрывает боковой свет, потому что на снегу свет приходит со всех сторон», — заключила эксперт.
