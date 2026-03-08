Отношения России и КНР всегда остаются прочными, как гора, заявил Ван И

ПЕКИН, 8 мар — РИА Новости. Отношения Китая и Россия в условиях сложной международной обстановки всегда остаются прочными и стабильными, как гора, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.
«В условиях сложной и постоянно меняющейся международной обстановки, отношения Китая и Россия всегда остаются прочными и стабильными, как гора», — заявил Ван И.
Пресс-конференция министра иностранных дел КНР проходит в рамках Четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва — высшего законодательного органа страны, которая проходит в Пекине с 5 по 12 марта.