Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КНР выступает против управления миром крупными державами, заявил Ван И

Ван И: КНР не поддерживает логику управления миром крупными державами.

ПЕКИН, 8 мар — РИА Новости. Пекин не поддерживает логику совместного управления миром крупными державами, заявил на пресс-конференции в воскресенье министр иностранных дел Китая Ван И, комментируя гипотетическую концепцию совместного управления миром Китаем и США.

В ходе брифинга Ван И попросили прокомментировать концепцию G2 — совместного управления миром Китаем и США.

«Китай никогда не будет следовать старому пути, на котором сильная нация неизбежно стремится к гегемонии, и не поддерживает логику совместного управления миром крупными державами», — сообщил Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР).

Дипломат подчеркнул, что Китай и США, безусловно, оказывают значительное влияние на мир, но не следует забывать, что на планете существует более 190 стран.

Ван И отметил, что мировая история всегда писалась совместно всеми странами и будущее человечества всегда создавалось совместно народами всех наций.

«Поэтому плюралистическое сосуществование — это истинное лицо человеческого общества, а многополярное сосуществование — это надлежащая форма международного порядка», — добавил он.

По словам дипломата, независимо от того, как будет развиваться международная ситуация и насколько развитым станет Китай, страна никогда не будет стремиться к гегемонии или экспансии.

Пресс-конференция министра иностранных дел КНР проходит в рамках Четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва — высшего законодательного органа страны, которая проходит в Пекине с 5 по 12 марта.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше