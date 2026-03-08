КНР выступает против управления миром крупными державами, заявил Ван И

ПЕКИН, 8 мар — РИА Новости. Пекин не поддерживает логику совместного управления миром крупными державами, заявил на пресс-конференции в воскресенье министр иностранных дел Китая Ван И, комментируя гипотетическую концепцию совместного управления миром Китаем и США.
В ходе брифинга Ван И попросили прокомментировать концепцию G2 — совместного управления миром Китаем и США.
«Китай никогда не будет следовать старому пути, на котором сильная нация неизбежно стремится к гегемонии, и не поддерживает логику совместного управления миром крупными державами», — сообщил Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР).
Дипломат подчеркнул, что Китай и США, безусловно, оказывают значительное влияние на мир, но не следует забывать, что на планете существует более 190 стран.
Ван И отметил, что мировая история всегда писалась совместно всеми странами и будущее человечества всегда создавалось совместно народами всех наций.
«Поэтому плюралистическое сосуществование — это истинное лицо человеческого общества, а многополярное сосуществование — это надлежащая форма международного порядка», — добавил он.
По словам дипломата, независимо от того, как будет развиваться международная ситуация и насколько развитым станет Китай, страна никогда не будет стремиться к гегемонии или экспансии.
Пресс-конференция министра иностранных дел КНР проходит в рамках Четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва — высшего законодательного органа страны, которая проходит в Пекине с 5 по 12 марта.