Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средства ПВО уничтожили БПЛА в трёх районах Ростовской области

Российские средства противовоздушной обороны вечером и в течение ночи уничтожили беспилотные летательные аппараты в трёх районах Ростовской области.

Российские средства противовоздушной обороны вечером и в течение ночи уничтожили беспилотные летательные аппараты в трёх районах Ростовской области.

Об этом сообщил в своём канале в мессенджере MAX губернатор региона Юрий Слюсарь. Он отметил, что БПЛА уничтожены в Чертковском, Миллеровском и Морозовском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — написал он.

Ранее сообщалось об атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ на жилой дом в Запорожской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше