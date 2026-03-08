Ричмонд
Захарова: США и Израиль годами обвиняли Иран в создании ОМУ

Власти США и Израиля на протяжении многих лет обвиняли Иран в разработке оружия массового поражения (ОМУ). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Вместе с тем, по словам Захаровой, ядерная программа Ирана находится под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Это при том, что ядерная программа Ирана находится под контролем МАГАТЭ и Иран стал самой проверяемой с этой точки зрения страной…» — сказала дипломат в беседе с РИА Новости.

Ранее Захарова заявила, что Россия готова оказать содействие в поиске путей прекращения кровопролития на Ближнем Востоке.

