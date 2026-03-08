Ричмонд
Китай предостерег Японию от повторения исторических ошибок милитаризма

Пекин призывает японский народ открыть глаза и не позволять «никому переоценивать свои силы», заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

ПЕКИН, 8 марта. /ТАСС/. Китай призывает Японию извлечь уроки из истории и не пытаться возродить милитаристский курс под предлогом мнимых угроз. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«Надеюсь, что японский народ откроет глаза и не позволит никому переоценивать свои силы и повторять ошибки прошлого, а выросший и окрепший Китай и его 1,4 миллиарда граждан больше никому не позволят оправдывать колониализм», — подчеркнул глава китайской дипломатии на пресс-конференции в рамках 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва.