Китай предостерег Японию от повторения исторических ошибок милитаризма

«Надеюсь, что японский народ откроет глаза и не позволит никому переоценивать свои силы и повторять ошибки прошлого, а выросший и окрепший Китай и его 1,4 миллиарда граждан больше никому не позволят оправдывать колониализм», — подчеркнул глава китайской дипломатии на пресс-конференции в рамках 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва.