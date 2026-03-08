Ричмонд
Глава МИД КНР Ван И призвал остановить конфликт на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел КНР отметил, что боевые действия на Ближнем Востоке создают новые источники ненависти.

Источник: Аргументы и факты

Китай призывает незамедлительно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Он подчеркнул, что указанная ситуация вызывает обеспокоенность у всех сторон.

«Китай занимает объективную и справедливую позицию и неоднократно разъяснял свою принципиальную позицию. Вкратце её можно выразить одной фразой: необходимо прекратить военные действия», — сказал глава МИД на пресс-конференции.

Ван И отметил, что этот конфликт не следовало начинать, и он не принесет пользы никому. По словам министра, история Ближнего Востока не раз показывала, что вооружённым путём нельзя решить проблемы. Он пояснил, что боевые действия лишь создают новые источники ненависти и новые кризисы.

Глава МИД также обратил внимание, что необходимо избегать роста эскалации и распространения конфликта за пределы региона. Кроме того, как добавил Ван И, требуется уважать суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана и других государств Персидского залива.

Напомним, 4 марта министр иностранных дел Китая в ходе телефонного разговора с главой израильского внешнеполитического ведомства Гидеоном Сааром потребовал от США и Израиля немедленно прекратить военную операцию против Ирана. Ван И также заявил, что ирано-американские переговоры перед началом конфликта демонстрировали заметный прогресс.

