Глава МИД КНР Ван И призвал остановить конфликт на Ближнем Востоке

Ван И отметил, что этот конфликт не следовало начинать, и он не принесет пользы никому. По словам министра, история Ближнего Востока не раз показывала, что вооружённым путём нельзя решить проблемы. Он пояснил, что боевые действия лишь создают новые источники ненависти и новые кризисы.