Ван И: КНР готова к диалогу для урегулирования ситуации в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 8 марта. /ТАСС/. Власти КНР готовы к диалогу по урегулированию противоречий в Южно-Китайском море. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
«Китай уверен и полон решимости взаимодействовать со всеми сторонами, сообща преодолевать препятствия, добиваться консенсуса на основе общих интересов, устранять разногласия», — сообщил он на пресс-конференции в рамках 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва.
Как уточнил министр, КНР стремится урегулировать трения с соседними странами на основе взаимного уважения. Он выразил надежду, что Филиппины в период своего председательства в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии «продемонстрируют необходимую приверженность делу поддержания мира и стабильности в регионе», сыграют «позитивную и конструктивную роль».
Пекин несколько десятилетий ведет споры с некоторыми странами по поводу принадлежности отдельных зон в Южно-Китайском море, где на шельфе были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет о Парасельских островах (Сиша), архипелаге Наньша (Спратли) и рифе Хуанъянь (Скарборо). Эти вопросы касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.