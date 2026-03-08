Ван И: КНР готова к диалогу для урегулирования ситуации в Южно-Китайском море

Как уточнил министр, КНР стремится урегулировать трения с соседними странами на основе взаимного уважения. Он выразил надежду, что Филиппины в период своего председательства в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии «продемонстрируют необходимую приверженность делу поддержания мира и стабильности в регионе», сыграют «позитивную и конструктивную роль».