Ван И заявил, что Китай никогда никому не позволит отделить Тайвань

ПЕКИН, 8 мар — РИА Новости. Китай никогда никому не позволит отделить Тайвань, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции.
«Мы больше никогда не позволим ни одному человеку и никакой силе вновь отделить от Китая Тайвань, освобожденный (от Японии — ред.) более 80 лет назад», — сказал Ван И.
Он подчеркнул, что возвращение Тайваня в состав Китая — результат победы китайского народа в Войне Сопротивления японским захватчикам и плодом победы во Второй мировой войне.
Министр отметил, что целый ряд международных правовых документов, включая Каирскую декларацию, Потсдамскую декларацию, акт о капитуляции Японии и резолюцию 2758 Генеральной Ассамблеи ООН, твердо закрепили статус Тайваня.
«Любая попытка создать в мире “два Китая” или “один Китай, один Тайвань” обречена на провал», — подчеркнул Ван И.
Пресс-конференция министра иностранных дел КНР проходит в рамках Четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва — высшего законодательного органа страны, которая проходит в Пекине с 5 по 12 марта.