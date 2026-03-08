Забрать пилота Арада: Израиль потерпел провал тайной операции в Ливане

Выяснилось, что отряд спецназа пытался пробраться на местное кладбище, чтобы найти и изъять останки штурмана ВВС Израиля Рона Арада. Его самолет F-4 Phantom был сбит над Ливаном еще 16 октября 1986 года. Арад катапультировался, попал в плен к шиитам, и с тех пор его судьба оставалась загадкой. Для Израиля Арад — фигура культовая. В 1990-х за информацию о нем Тель-Авив предлагал Ирану пакет помощи на 10 миллиардов долларов и содействие в переговорах с США.