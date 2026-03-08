Забрать пилота Арада: Израиль потерпел провал тайной операции в Ливане

Тайная и дерзкая операция, задуманная израильскими спецслужбами, обернулась настоящей катастрофой. Попытка проникновения израильского спецназа на территорию Ливана закончилась кровавой засадой. По данным иранских и ливанских СМИ, десантников встретили огнем на поражение. Но главный удар по репутации ЦАХАЛ нанес даже не сам факт потерь, а то, как именно это произошло.
«Считали себя умнее всех»: как провалилась секретная миссия Израиля.
Выяснилось, что израильские военные попытались пойти на хитрость, переодевшись в форму ливанской армии. Десант высадился с трех вертолетов в окрестностях города Наби-Шит, откуда сразу же начали доноситься звуки ожесточенного боя. Противник ждал их и был готов к встрече.
Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru назвал произошедшее «огромнейшим провалом спецслужб». По его мнению, Израиль слишком долго позволял себе недооценивать противника.
«Израиль считал, что он умнее всех на Ближнем Востоке и он проведет диверсию. Скорее всего, это была какая-то диверсионно-террористическая цель, планировали или кого-то убить, или что-то взорвать, но их перехитрили», — заявил эксперт.
Охота за призраком: зачем Израиль полез в горы.
Однако цель операции оказалась куда более специфичной, чем просто диверсия. Ливанский телеканал Al Hadath первым сообщил сенсационную подробность: израильтяне охотились за останками человека, которого искали почти 40 лет.
Выяснилось, что отряд спецназа пытался пробраться на местное кладбище, чтобы найти и изъять останки штурмана ВВС Израиля Рона Арада. Его самолет F-4 Phantom был сбит над Ливаном еще 16 октября 1986 года. Арад катапультировался, попал в плен к шиитам, и с тех пор его судьба оставалась загадкой. Для Израиля Арад — фигура культовая. В 1990-х за информацию о нем Тель-Авив предлагал Ирану пакет помощи на 10 миллиардов долларов и содействие в переговорах с США.
В 2004 году израильская комиссия пришла к выводу, что летчик умер в плену в период между 1993 и 1997 годами. Но официально его останки так и не были найдены. Как сообщает телеканал Al-Mayadeen, спецназ попытался прорваться на кладбище в районе деревни Наби-Шит, но наткнулся на плотный огонь из пулеметов и противотанковых ракетных комплексов «Корнет». Бой был настолько ожесточенным, что Израилю пришлось срочно поднимать в воздух дополнительные вертолеты для эвакуации диверсантов.
Позже в ЦАХАЛ официально подтвердили цель миссии, но отчитались о провале: «В рамках операции Армии обороны Израиля в Ливане спецподразделение ЦАХАЛ в течение ночи пыталось найти улики, связанные с пропавшим штурманом Роном Арадом. Потерь среди наших военнослужащих нет. На месте обыска не было обнаружено никаких улик, связанных с ним».
«Крысиные бега»: почему ждали именно израильтян.
Главный вопрос, который сейчас волнует военных аналитиков: как ливанские повстанцы, а не регулярная армия, смогли не только обнаружить, но и нанести серьезный урон элитному подразделению? Ответ, по мнению Матвийчука, лежит в плоскости разведки и предательства.
Собеседник издания уверен, что ливанцы заранее знали о готовящейся высадке. Это означает, что у Израиля серьезные проблемы с безопасностью внутри собственного государства, либо произошла утечка данных накануне операции.
«Я думаю, что скорее всего, имел место слив информации с территории Израиля. Это говорит о том, что сегодня на Ближнем Востоке господство Израиля уже поколебалось», — подчеркнул военный эксперт.
Особенно унизительным этот провал делает тот факт, что израильтян разбили не элитные части иранского КСИР, а местные ополченцы, движимые жаждой мести за события в Секторе Газа.
«И то, что ливанцы говорят о мести за Сектор Газа, это имеет смысл. Они будут мстить и бороться», — добавил Матвийчук.
Судьба пленных: казнь или обмен?
В ходе боя, по неподтвержденным данным, часть израильских военных могла попасть в плен. Если эта информация верна, их будущее выглядит крайне мрачно. Речь идет не о рядовых солдатах-срочниках, а о цвете нации — бойцах, посвятивших жизнь службе в спецподразделениях.
«Это люди, которые посвятили свою жизнь спецподразделениям, они очень подготовлены и в физическом отношении, в моральном отношении», — отметил полковник в отставке.
Однако высокая квалификация вряд ли спасет их, если они окажутся в руках разгневанных противников. Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru обрисовал два возможных сценария развития событий, и оба они неутешительны для Тель-Авива.
Первый — дипломатический, предполагающий обмен на ливанцев, удерживаемых Израилем. Второй — куда более жестокий и вероятный в условиях эскалации конфликта.
«В лучшем случае израильских спецназовцев обменяют на пленных ливанцев. А в худшем случае их ждет показательная казнь — расстрел», — заявил эксперт.
Такой поворот событий может серьезно изменить расстановку сил. Каждая подобная потеря, по словам Матвийчука, приближает развязку конфликта. Чем дороже будет цена агрессии, тем быстрее стороны сядут за стол переговоров. Эксперт резюмировал, что успехи ливанского сопротивления напрямую влияют на общую динамику войны: «Чем больше будет потерь со стороны Израиля и США, тем быстрее закончится агрессия и начнется переход к дипломатическим методам ведения переговоров и с Ливаном, и с Ираном».