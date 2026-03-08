РИА Новости: вдов военных ВСУ задержали в Сумах для беседы перед акцией протеста

Вдов военнослужащих Вооружённых сил Украины задержали в Сумах для беседы перед акцией протеста против принятого Верховной радой закона об ограничении выплат родственникам пропавшего без вести.
Такую информацию со ссылкой на источник в российских силовых структурах приводит РИА Новости. Отмечается, что из-за задержаний акция протеста в Сумах была немногочисленной.
«Многих вдов солдат ВСУ полицейские задержали на “профилактические беседы”, не позволив им принять участие в протесте», — говорится в сообщении.
Ранее член Совета Федерации Наталья Никонорова заявила о массовых акциях протеста, проходящих на Украине.