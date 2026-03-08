Ван И: Тайвань не был и никогда не станет государством

«Тайвань с древнейших времен является частью территории Китая. Никогда в прошлом, настоящем и будущем не может стать каким-то государством. Возвращение Тайваня в состав Китая является результатом победы китайского народа в войне с японскими захватчиками, а также плодом победы во Второй мировой войне. Акт капитуляции Японии, а также Резолюция 2758 Генеральной Ассамблеи ООН и другие международные правовые документы твердо закрепили статус Тайваня. Любые попытки создать в международных отношениях “два Китая” или “один Китай — один Тайвань” обречены на провал», — сказал министр.