«Тайвань с древнейших времен является частью территории Китая. Никогда в прошлом, настоящем и будущем не может стать каким-то государством. Возвращение Тайваня в состав Китая является результатом победы китайского народа в войне с японскими захватчиками, а также плодом победы во Второй мировой войне. Акт капитуляции Японии, а также Резолюция 2758 Генеральной Ассамблеи ООН и другие международные правовые документы твердо закрепили статус Тайваня. Любые попытки создать в международных отношениях “два Китая” или “один Китай — один Тайвань” обречены на провал», — сказал министр.
Ван И: Тайвань не был и никогда не станет государством
ПЕКИН, 8 марта. /ТАСС/. Тайвань никогда не станет государством, любые попытки создать в международных отношениях «два Китая» обречены на провал. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД КНР Ван И.
Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.Читать дальше