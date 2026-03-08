Ван И: Китай никогда не пойдет по пути традиционных держав-гегемонов

ПЕКИН, 8 марта. /ТАСС/. Возрождение китайской нации не означает копирования традиционного пути крупных мировых держав, направленного на экспансию и гегемонию, Пекин продолжит твердо придерживаться мирного развития. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
«Возрождение китайской нации с ее 1,4-миллиардным населением ни в коем случае не будет копировать старый путь традиционных крупных держав, борющихся за гегемонию и экспансию. Мы будем твердо и неуклонно идти по пути мирного развития, а также побуждать все страны совместно строить мир всеобщей безопасности, процветания, открытости и инклюзивности», — подчеркнул глава китайской дипломатии на пресс-конференции в рамках 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.
Отвечая на вопрос журналистов о глобальной роли КНР, Ван И отметил, что истинными врагами человечества представляются не другие народы, а «войны, нищета, голод и несправедливость». По его словам, победить эти вызовы в одиночку невозможно, поэтому международному сообществу необходимы солидарность и сотрудничество в рамках концепции «сообщества единой судьбы человечества».
Китайский министр также добавил, что в настоящее время китайскую инициативу уже поддерживают более 100 государств и международных организаций, а свыше 40 стран и региональных объединений присоединились к ее практической реализации.