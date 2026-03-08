Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ван И: Китай никогда не пойдет по пути традиционных держав-гегемонов

Пекин будет придерживаться мирного развития, отметил министр иностранных дел КНР.

ПЕКИН, 8 марта. /ТАСС/. Возрождение китайской нации не означает копирования традиционного пути крупных мировых держав, направленного на экспансию и гегемонию, Пекин продолжит твердо придерживаться мирного развития. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«Возрождение китайской нации с ее 1,4-миллиардным населением ни в коем случае не будет копировать старый путь традиционных крупных держав, борющихся за гегемонию и экспансию. Мы будем твердо и неуклонно идти по пути мирного развития, а также побуждать все страны совместно строить мир всеобщей безопасности, процветания, открытости и инклюзивности», — подчеркнул глава китайской дипломатии на пресс-конференции в рамках 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

Отвечая на вопрос журналистов о глобальной роли КНР, Ван И отметил, что истинными врагами человечества представляются не другие народы, а «войны, нищета, голод и несправедливость». По его словам, победить эти вызовы в одиночку невозможно, поэтому международному сообществу необходимы солидарность и сотрудничество в рамках концепции «сообщества единой судьбы человечества».

Китайский министр также добавил, что в настоящее время китайскую инициативу уже поддерживают более 100 государств и международных организаций, а свыше 40 стран и региональных объединений присоединились к ее практической реализации.