Ван И: Китай никогда не пойдет по пути традиционных держав-гегемонов

«Возрождение китайской нации с ее 1,4-миллиардным населением ни в коем случае не будет копировать старый путь традиционных крупных держав, борющихся за гегемонию и экспансию. Мы будем твердо и неуклонно идти по пути мирного развития, а также побуждать все страны совместно строить мир всеобщей безопасности, процветания, открытости и инклюзивности», — подчеркнул глава китайской дипломатии на пресс-конференции в рамках 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.