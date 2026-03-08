Плен или бегство: операция Израиля обернулась унизительным провалом

На юге Ливана элитное подразделение израильской армии попало в ловушку при попытке проведения тайной операции. Десантники, переодетые в форму ливанских военных, попытались проникнуть на территорию соседнего государства, но операция обернулась полным провалом. Подробности того, что произошло на самом деле и какая участь ждет выживших диверсантов, раскрыл aif.ru генерал-майор, Герой России Сергей Липовой.
Провал под прикрытием: как израильский спецназ попал в западню.
Попытка дерзкой высадки израильского десанта была предпринята в горной местности на границе Ливана и Сирии. По данным иранских и ливанских СМИ, спецназовцы высадились с трех вертолетов в окрестностях города Наби-Шит. Чтобы остаться незамеченными, они были одеты в форму ливанских вооруженных сил. Однако план провалился в самом начале.
Обман был вскрыт с воздуха. Командование «Хезболлы» сообщило, что дрон-разведчик зафиксировал, как «подразделения ливанской армии» входят в страну с сопредельной территории. Вскоре в районе высадки разгорелся ожесточенный бой. По данным источников, группа была не просто обнаружена, но и понесла серьезные потери: по десантникам был нанесен удар, часть группы уничтожена, часть обратилась в бегство.
Судьба пленных: казнь, обмен или трибунал?
Главный вопрос — что ждет выживших израильских военных, оказавшихся в руках ливанской стороны? Ситуацию прокомментировал председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. По его мнению, все будет зависеть от решения официального Бейрута.
«Дальнейшую судьбу этих солдат будет решать ливанское правительство. Все зависит от тяжести содеянного. Их могут передать по каналам ООН на родину, в Израиль, либо десантников передадут в суд Ливана, где будет определена мера наказания за совершенные преступные действия, — отметил Липовой. — Возможно, их используют для обмена на пленных ливанцев, которые могут оказаться в Израиле».
Есть ли шанс спастись.
Несмотря на тяжесть возможных обвинений, эксперт видит и обнадеживающий фактор для пленных. Генерал-майор подчеркивает, что ключевую роль в сохранении им жизни сыграла огласка.
«То, что об этом факте стало известно международной общественности, дает надежду, что эти израильские спецназовцы смогут вернуться к себе домой и не будут казнены как вражеские солдаты на территории ливанского государства», — добавил он.
Таким образом, хотя операция и закончилась военным фиаско, международное внимание к инциденту может стать для пленников своеобразной гарантией безопасности. История с переодеванием в форму чужой армии уже названа мировыми СМИ унизительным провалом израильской разведки и элитных подразделений, который теперь предстоит урегулировать на дипломатическом уровне.