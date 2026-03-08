Плен или бегство: операция Израиля обернулась унизительным провалом

«Дальнейшую судьбу этих солдат будет решать ливанское правительство. Все зависит от тяжести содеянного. Их могут передать по каналам ООН на родину, в Израиль, либо десантников передадут в суд Ливана, где будет определена мера наказания за совершенные преступные действия, — отметил Липовой. — Возможно, их используют для обмена на пленных ливанцев, которые могут оказаться в Израиле».