Ван И рассказал, на что будет направлена китайско-российская энергия

Ван И: РФ и КНР направят энергию на становление многополярного мира.

Источник: © РИА Новости

ПЕКИН, 8 мар — РИА Новости. Пекин и Москва направят «китайско-российскую энергию» на становление многополярного мира, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.

«Установленный после Второй Мировой войны миропорядок спустя 80 лет испытаний и невзгод вновь достиг критического этапа», — заявил Ван И.

Он напомнил, что в 2025 году лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин присутствовали на торжествах в Москве и Пекине по случаю Победы во Второй Мировой войне. Две страны также опубликовали три важных совместных заявления, послав миру четкий сигнал о необходимости решительно отстаивать достоверную историческую правду о Второй Мировой войне, защищать итоги Победы и противостоять одностороннему запугиванию.

«Восемьдесят лет назад мы внесли китайско-российский вклад в создание послевоенного порядка — сегодня, 80 лет спустя, мы направим “китайско-российскую энергию” на становление многополярного мира», — подчеркнул министр иностранных дел Китая.

