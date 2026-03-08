Ван И рассказал, на что будет направлена китайско-российская энергия

ПЕКИН, 8 мар — РИА Новости. Пекин и Москва направят «китайско-российскую энергию» на становление многополярного мира, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.
«Установленный после Второй Мировой войны миропорядок спустя 80 лет испытаний и невзгод вновь достиг критического этапа», — заявил Ван И.
Он напомнил, что в 2025 году лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин присутствовали на торжествах в Москве и Пекине по случаю Победы во Второй Мировой войне. Две страны также опубликовали три важных совместных заявления, послав миру четкий сигнал о необходимости решительно отстаивать достоверную историческую правду о Второй Мировой войне, защищать итоги Победы и противостоять одностороннему запугиванию.
«Восемьдесят лет назад мы внесли китайско-российский вклад в создание послевоенного порядка — сегодня, 80 лет спустя, мы направим “китайско-российскую энергию” на становление многополярного мира», — подчеркнул министр иностранных дел Китая.