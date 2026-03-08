Ван И рассказал, на что будет направлена китайско-российская энергия

Он напомнил, что в 2025 году лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин присутствовали на торжествах в Москве и Пекине по случаю Победы во Второй Мировой войне. Две страны также опубликовали три важных совместных заявления, послав миру четкий сигнал о необходимости решительно отстаивать достоверную историческую правду о Второй Мировой войне, защищать итоги Победы и противостоять одностороннему запугиванию.