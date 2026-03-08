«Спина к спине»: Ван И рассказал о стабильности китайско-российских отношений

Отношения между Китаем и Россией остаются прочными и стабильными, несмотря на сложную международную ситуацию. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции.
«В условиях сложной и постоянно меняющейся международной обстановки, отношения Китая и Россия всегда остаются прочными и стабильными, как гора», — сказал министр.
Ван И добавил, что в стратегическом плане Китай и Россия действуют независимо и автономно. Страны поддерживают высокий уровень взаимного доверия. Он отметил, что отношения Москвы и Пекина характеризуются принципом «спина к спине».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин демонстрирует всему мировому сообществу пример того, как должен строиться уважительный и равноправный диалог с иностранными партнерами. Он добавил, что Россия ценит искреннее стремление КНР всесторонне укреплять партнерство между двумя странами.