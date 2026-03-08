Депутат Коскела: закон о возможности транзита ЯО через Финляндию готовили тайно

СТОКГОЛЬМ, 8 марта. /ТАСС/. Закон о планируемом снятии запрета на транзит ядерного оружия через территорию Финландии разрабатывался тайно. Об этом заявила председатель финской партии «Левый союз» Минья Коскела, чьи слова приводит газета Yle.
«Недопустимо, что разработка законопроекта была проведена в тайне и что информация о проекте скрывалась от парламента», — приводит газета слова Коскелы.
Политик также добавила, что в подобных вопросах «стоило бы уважать позицию парламента».
«В таком вопросе, оказывающим глубокое влияние на основные решения внешней политики и политики безопасности, хотелось бы уважать парламентаризм и позицию парламента», — подчеркнула Коскела.
Ранее эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик заявил ТАСС, что возможная отмена Финляндией запрета на транзит ядерного оружия через свою территорию может указывать на желание руководства страны избавиться от статуса «члена НАТО второго сорта» и принимать участие в решении стратегических вопросов альянса.