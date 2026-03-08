Ричмонд
Губернатор Севастополя вошёл в состав комиссии по вопросам культурной политики

Согласно распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина, губернатор Севастополя Михаил Развожаев вошёл в состав правительственной комиссии по вопросам государственной культурной политики. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: Life.ru

«Включить в состав правительственной комиссии по вопросам государственной культурной политики, утверждённый распоряжением правительства РФ, губернатора города Севастополя, председателя комиссии государственного совета РФ по направлению “Культура и традиционные духовно-нравственные ценности” Развожаева М. В.» — говорится в распоряжении.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным представил наглядный отчёт об итогах деятельности ведомства за полтора десятилетия. Председатель СК продемонстрировал главе государства специально подготовленный альбом, в котором собраны ключевые показатели работы.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

