Губернатор Севастополя вошёл в состав комиссии по вопросам культурной политики

Михаил Мишустин: биография, семья, карьера Председателя Правительства Российской Федерации

Михаил Мишустин — российский государственный деятель и экономист, который с января 2020 года занимает пост премьер-министра России. В прошлом — успешный руководитель Федеральной налоговой службы. Известен как реформатор, внедривший цифровизацию налоговой системы. Собрали главное из его биографии.