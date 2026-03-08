Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые в России хотят ввести генетические паспорта для северных оленей

РИА Новости: в России хотят ввести генетические паспорта для северных оленей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра (СПб ФИЦ) РАН предложили создавать генетические паспорта для северных оленей, чтобы повышать эффективность селекции животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.

«Ученые СПб ФИЦ РАН предлагают организовать точный и постоянный учет происхождения северных оленей — создание генетических паспортов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что этот шаг может помочь в решении проблем, с которыми сталкивается сегодня сфера селекции северных оленей в России.

«Генетический паспорт — это запись в племенной книге, включающая породу, пол, возраст, индивидуальный номер животного и его генетический код (ДНК)», — пояснил главный научный сотрудник отдела животноводства и рационального природопользования Арктики СПб ФИЦ РАН Александр Южаков, слова которого приводятся в сообщении.

Для создания паспортов предлагается использовать специализированное программное обеспечение, которое сегодня успешно применяется в других отраслях животноводства.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше