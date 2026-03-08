Ученые в России хотят ввести генетические паспорта для северных оленей

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра (СПб ФИЦ) РАН предложили создавать генетические паспорта для северных оленей, чтобы повышать эффективность селекции животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
«Ученые СПб ФИЦ РАН предлагают организовать точный и постоянный учет происхождения северных оленей — создание генетических паспортов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что этот шаг может помочь в решении проблем, с которыми сталкивается сегодня сфера селекции северных оленей в России.
«Генетический паспорт — это запись в племенной книге, включающая породу, пол, возраст, индивидуальный номер животного и его генетический код (ДНК)», — пояснил главный научный сотрудник отдела животноводства и рационального природопользования Арктики СПб ФИЦ РАН Александр Южаков, слова которого приводятся в сообщении.
Для создания паспортов предлагается использовать специализированное программное обеспечение, которое сегодня успешно применяется в других отраслях животноводства.