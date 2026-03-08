Протесты в Нью-Йорке на фоне ситуации в Иране переросли в насилие

В ответ на это кто-то из толпы людей, участвующих в контрпротесте, поджёг самодельное устройство размером меньше футбольного мяча и бросил его в сторону оппонентов. Снаряд попал в ограждение и погас недалеко от полицейских. Затем мужчина поспешил к своему сообщнику и получил ещё одно устройство.