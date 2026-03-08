Монах рассказал, кому не нужно воздерживаться от супружеской жизни в пост

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Обычай воздержания от близости во время Великого поста не стоит соблюдать супругам, у которых возникают проблемы в браке, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).
«Есть обычай воздерживаться супругам от интимной близости во время поста. Одним людям этот обычай благотворен, другим — недопустим, особенно когда брак хромает. Иногда этот обычай нельзя соблюдать. В обычных случаях по взаимному согласию супруги могут расставаться, разлучаться и разъединяться», — сказал он.
Великий пост в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля. В храмах во время поста читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное. В период поста священники рекомендуют мирянам ограничить употребление алкоголя, отказаться от продуктов животного происхождения, а также, за исключением некоторых дней, от рыбы.