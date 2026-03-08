Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Монах рассказал, кому не нужно воздерживаться от супружеской жизни в пост

РИА Новости: супругам с проблемами в браке не стоит соблюдать воздержание в пост.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Обычай воздержания от близости во время Великого поста не стоит соблюдать супругам, у которых возникают проблемы в браке, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).

«Есть обычай воздерживаться супругам от интимной близости во время поста. Одним людям этот обычай благотворен, другим — недопустим, особенно когда брак хромает. Иногда этот обычай нельзя соблюдать. В обычных случаях по взаимному согласию супруги могут расставаться, разлучаться и разъединяться», — сказал он.

Великий пост в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля. В храмах во время поста читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное. В период поста священники рекомендуют мирянам ограничить употребление алкоголя, отказаться от продуктов животного происхождения, а также, за исключением некоторых дней, от рыбы.