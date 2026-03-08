Кипшидзе заявил о неуместности веселья 8 марта во время Великого поста

Веселье 8 марта неуместно в случае, если эта дата приходится на Великий пост. Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Он отметил в беседе с РИА Новости, что в церковной традиции 8 марта не празднуется, однако поздравить женщин с праздником не грех.
«Поскольку 8 марта выпадает на Великий пост, для верующих неприемлемо безудержное веселье в этот день, как в любой другой день поста», — сказал Кипшидзе.
