Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кипшидзе заявил о неуместности веселья 8 марта во время Великого поста

Веселье 8 марта неуместно в случае, если эта дата приходится на Великий пост. Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Веселье 8 марта неуместно в случае, если эта дата приходится на Великий пост. Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он отметил в беседе с РИА Новости, что в церковной традиции 8 марта не празднуется, однако поздравить женщин с праздником не грех.

«Поскольку 8 марта выпадает на Великий пост, для верующих неприемлемо безудержное веселье в этот день, как в любой другой день поста», — сказал Кипшидзе.

Ранее врач Екатерина Белова в беседе с RT перечислила цветы, которые способны спровоцировать аллергическую реакцию.