МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Число венгров из Закарпатской области Украины, желающих присоединиться к пророссийскому подполью, значительно выросло на фоне насильственной мобилизации и гибели в учебках. Об этом ТАСС сообщили в подполье.
«На этом фоне венгров в нашем подполье прибавилось очень значительно. Особенно после этих смертей в учебных центрах. К нам потянулись не только те, кто сидел в соцсетях и боялся выходить, но и вполне конкретные люди, у которых родственников забрали силой», — сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что в Закарпатье веками живут более 150 тыс. венгров, однако Киев отказывается признавать их коренным народом. Еще в 2018 году был принят закон об образовании, который фактически запретил венграм учиться на родном языке. Затем были проведены обыски СБУ в благотворительных фондах, допросы за «сепаратизм». Венгрия предлагала создать культурную автономию, но Киев предложение проигнорировал, потому что строит «моноэтническое государство», указал он.
«Теперь, когда Венгрия отказалась поставлять оружие и блокирует антироссийские санкции, киевский режим решил отыграться на простых людях. Их считают “неблагонадежными” и сознательно бросают в самое мясо, на самые опасные участки фронта, без подготовки», — уточнили в подполье.
Ранее в пророссийском подполье сообщили ТАСС, что Киев проводит этническую зачистку венгров под видом военного положения в Закарпатской области, что подтверждают данные подполья. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) буквально похищают мужчин прямо с улиц.
По данным подполья, самый жуткий случай произошел в январе в Береговском районе, где проживают венгры. Там человека с больным сердцем, которому было жизненно необходимо регулярное лечение, забрали прямо с улицы, посадили в автобус и отправили в учебный центр. Под непосильными нагрузками он умер от сердечного приступа.
История вопроса.
Ранее двое закарпатских венгров, принудительно мобилизованные на Украине, отправленные на фронт, воевавшие в составе ВСУ и оказавшиеся в российском плену, были освобождены президентом России Владимиром Путиным по просьбе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. 3 марта лидеры двух стран обсудили эту тему в разговоре по телефону.
Ранее Россия уже передавала Венгрии военнопленных, имевших наряду с украинским венгерское гражданство. В июне 2023 года группа из 11 человек, уроженцев и жителей Закарпатья, была передана венгерским властям при посредничестве Русской православной церкви и содействии базирующейся в Будапеште благотворительной организации Мальтийского ордена. Им также было разрешено при желании остаться в стране и не возвращаться на Украину.