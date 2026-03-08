Ричмонд
Мирошник: Европа «не знает, что делать», пытаясь сохранить поставки оружия Киеву

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Прекращение поставок вооружений Украине со стороны США пугает европейских лидеров так, что они просто не знают, куда бежать. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ТАСС.

Источник: Reuters

«Владимир Зеленский продолжает истерить, и его партнеры тоже находятся в несколько провоцированном состоянии. Они не понимают, что им делать, вращают глазами, не понимая, в какую сторону бежать. Потому что отсутствие вот именно этих поставок создает достаточно серьезные проблемы для Украины. И если Соединенные Штаты действительно перенаправят все свои потоки на собственные интересы — или на Ближний Восток, или на защиту себя, то в ближайшее время Украина останется без серьезных поставок. И это отразится на их военных возможностях», — сказал дипломат.

