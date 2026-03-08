Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественниц с 8 марта

АЛМАТЫ, 8 мар — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских женщин с Международным женским днем.
«Этот замечательный праздник олицетворяет наше особо трепетное отношение к прекрасной половине человечества. Женщины — это источник вдохновения, муза творчества, эталон красоты, океан открытий. Все прекрасное в мире ассоциируется с образом женщины», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте президента.
Токаев отметил, что вынесенный на референдум проект Конституции призван усилить защиту материнства и детства, институт брака и семьи.
Президент пожелал женщинам крепкого здоровья, благополучия и успехов!