Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественниц с 8 марта

«Этот замечательный праздник олицетворяет наше особо трепетное отношение к прекрасной половине человечества. Женщины — это источник вдохновения, муза творчества, эталон красоты, океан открытий. Все прекрасное в мире ассоциируется с образом женщины», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте президента.