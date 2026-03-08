Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественниц с 8 марта

Все прекрасное в мире ассоциируется с образом женщины, заявил президент.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

АЛМАТЫ, 8 мар — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских женщин с Международным женским днем.

«Этот замечательный праздник олицетворяет наше особо трепетное отношение к прекрасной половине человечества. Женщины — это источник вдохновения, муза творчества, эталон красоты, океан открытий. Все прекрасное в мире ассоциируется с образом женщины», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте президента.

Токаев отметил, что вынесенный на референдум проект Конституции призван усилить защиту материнства и детства, институт брака и семьи.

Президент пожелал женщинам крепкого здоровья, благополучия и успехов!