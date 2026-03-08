Ричмонд
Bnews: в загоревшемся в Кувейте небоскребе был американский командный центр

По информации телеканала, по зданию нанесли удар иранские дроны-камикадзе.

ТЕГЕРАН, 8 марта. /ТАСС/. Здание небоскреба службы социального обеспечения, в котором располагался американский командный центр, загорелось в Кувейте. Об этом сообщил иранский телеканал Bnews.

По его данным, «после потери ключевых объектов на базе Али эль-Салем, американские войска перенесли свои командные и контрольные операции в здание службы социального страхования в Кувейте». Группа иранских дронов-камикадзе нанесла удар по нему, утверждает телеканал.

Ранее иранский телеканал Press TV информировал, что башня социального обеспечения в Эль-Кувейте «охвачена пламенем после удара», не приводя подробностей.

Также сообщалось, что резервуары с топливом в международном аэропорту Кувейта были атакованы иранскими беспилотниками.