Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хегсет дал понять, что США могут изменить приоритеты в военных действиях

Выступая на саммите «Щит Америки», глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединённые Штаты слишком долго концентрировали внимание на удалённых границах и государствах.

Источник: Life.ru

«Слишком долго взгляд нашей страны был направлен только на границы в отдалённых местах, а не на нашу собственную границу», — заявил он.

По данным The Guardian, Хегсет дал понять о грядущем изменении внешнеполитического курса США. Вашингтон намерен сосредоточить внимание на ситуации в Западном полушарии.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск выразил мнение, что основным выгодоприобретателем от конфликта на Ближнем Востоке может оказаться Россия. Он обратил внимание на прямую связь между военным конфликтом в регионе и экономическими последствиями. В свою очередь, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, комментируя это заявление, указал, что реальные потери в сложившейся ситуации несут сами государства Евросоюза. По его словам, именно отказ от российских энергоресурсов и введённые Брюсселем ограничения привели к росту издержек для промышленности и населения ЕС.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше