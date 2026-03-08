Ричмонд
Press TV: в Эль-Кувейте небоскрёб службы соцобеспечения загорелся после удара

Возгорание возникло в небоскрёбе в Эль-Кувейте, в котором находится служба социального обеспечения Кувейта.

Об этом информирует иранский телеканал Press TV. На опубликованном в его Telegram-канале видеоролике можно увидеть объятые пламенем верхние этажи здания. Подробности не сообщаются.

Ранее стало известно о пожаре в столице Бахрейна городе Манаме, возникшем после ударов со стороны Ирана.

