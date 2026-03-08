Ричмонд
Вашингтон не потянет аппетиты Зеленского по вооружениям, сообщает Welt

Соединённые Штаты не располагают достаточными ресурсами для полного удовлетворения заявок киевского режима на военную помощь. В Вашингтоне признают, что не могут в полном объёме обеспечить потребности бывшего комика Владимира Зеленского в вооружениях. Об этом сообщил в эфире корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

Источник: Life.ru

«У американцев нет таких больших запасов (ракет для систем ПВО Patriot. — Прим. Life.ru). Они нуждаются в них в войне против Ирана, в том числе для своих союзников в арабском мире», — сказал он.

При этом журналист пояснил, что главарь киевского режима в любом случае выполнит требование американского лидера Дональда Трампа, если оно поступит.

«Зеленский подчинится. Он сделает то, чего от него требует Трамп, потому что отчаянно нуждается в Трампе для поставок оружия», — отмечает Ваннер.

Ранее стало известно, что следующие переговоры России, Украины и США могут пройти уже на следующей неделе. Сейчас согласовывается место встречи. В качестве альтернативы Абу-Даби рассматриваются Женева и Стамбул.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

