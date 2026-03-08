Ричмонд
Средства ПВО за ночь уничтожили 72 беспилотника ВСУ над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 8 марта уничтожили 72 беспилотных летательных аппарата ВСУ над регионами страны и акваторией Азовского моря.

Об этом проинформировали в Министерстве обороны России. Там отметили, что над Астраханской областью и Республикой Крым уничтожили по 20 беспилотников, над Ростовской областью — 14 дронов.

Кроме того, над Белгородской областью уничтожили восемь БПЛА, над Краснодарским краем — четыре дрона, над Курской областью — три беспилотника.

Помимо этого, два украинских дрона уничтожили над Волгоградской областью, ещё один — над акваторией Азовского моря.

Ранее стало известно о возгорании на территории нефтебазы в Армавире Краснодарского края, возникшем в результате атаки БПЛА.

