Армия Израиля заявила об обнаружении ракетной угрозы со стороны Ирана

Системы обороны работают для нейтрализации угрозы, отмечается в заявлении.
До этого в некоторых районах на севере, юге Израиля и в районе Мертвого моря прозвучали сирены, предупреждающие о ракетной опасности.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше