Армия Израиля заявила об обнаружении ракетной угрозы со стороны Ирана

В некоторых областях на севере, юге еврейского государства и в районе Мертвого моря прозвучали сирены.

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 марта. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Израиля. Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ в его Telegram-канале.

Системы обороны работают для нейтрализации угрозы, отмечается в заявлении.

До этого в некоторых районах на севере, юге Израиля и в районе Мертвого моря прозвучали сирены, предупреждающие о ракетной опасности.

