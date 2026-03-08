Силы ПВО за ночь сбили 72 украинских беспилотника над регионами РФ

Российские системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 72 украинских беспилотника над несколькими регионами страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Как следует из заявления ведомства, все произошло в ночь с 7 на 8 марта. Тогда силы ПВО перехватили и уничтожили 72 украинских дрона. Больше всего БПЛА было сбито над территорией Астраханской области и Республики Крым — там сбили по 20 штук. Еще 14 беспилотников сбили над Ростовской областью, восемь — над Белгородской областью.
«4 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 3 БПЛА — над территорией Курской области, 2 БПЛА — над территорией Волгоградской области и 1 БПЛА — над акваторией Азовского моря», — добавили в Минобороны.
Похожая ситуация сложилась в ночь с 6 на 7 марта. Тогда силы ПВО также отразили массированную атаку беспилотников ВСУ, уничтожив 124 дрона. Больше всего дронов было сбито над территорией Брянской области. Там перехватили и уничтожили 29 БПЛА.