Силы ПВО за ночь сбили 72 украинских беспилотника над регионами РФ

Силы ПВО сбили по 20 беспилотников над Астраханской областью и Республикой Крым.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 72 украинских беспилотника над несколькими регионами страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Как следует из заявления ведомства, все произошло в ночь с 7 на 8 марта. Тогда силы ПВО перехватили и уничтожили 72 украинских дрона. Больше всего БПЛА было сбито над территорией Астраханской области и Республики Крым — там сбили по 20 штук. Еще 14 беспилотников сбили над Ростовской областью, восемь — над Белгородской областью.

«4 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 3 БПЛА — над территорией Курской области, 2 БПЛА — над территорией Волгоградской области и 1 БПЛА — над акваторией Азовского моря», — добавили в Минобороны.

Похожая ситуация сложилась в ночь с 6 на 7 марта. Тогда силы ПВО также отразили массированную атаку беспилотников ВСУ, уничтожив 124 дрона. Больше всего дронов было сбито над территорией Брянской области. Там перехватили и уничтожили 29 БПЛА.

