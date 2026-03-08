Силы ПВО за ночь сбили 72 украинских беспилотника над регионами РФ

Как следует из заявления ведомства, все произошло в ночь с 7 на 8 марта. Тогда силы ПВО перехватили и уничтожили 72 украинских дрона. Больше всего БПЛА было сбито над территорией Астраханской области и Республики Крым — там сбили по 20 штук. Еще 14 беспилотников сбили над Ростовской областью, восемь — над Белгородской областью.