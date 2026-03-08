Ричмонд
Захарова: США и Израиль многие годы обвиняли Иран в создании ОМУ

Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Иран стал самой проверяемой страной в вопросе, связанном с разработкой оружия массового уничтожения.

Источник: Аргументы и факты

США и Израиль многие годы обвиняли Иран в разработке оружия массового уничтожения (ОМУ), при том что он стал самой проверяемой с этой точки зрения страной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Много лет Соединенные Штаты и Израиль в разных формах обвиняли Иран в разработке оружия массового уничтожения. Это при том, что ядерная программа Тегерана находится под контролем МАГАТЭ, и Иран стал самой проверяемой с этой точки зрения страной. Это бесконечные доклады, обсуждение иранской ядерной программы как внутри международной организации, так и в других форматах», — сказала дипломат в интервью РИА Новости.

Благодаря этой работе, обратила внимание Захарова, удалось многое сделать, в том числе прийти к договоренностям, которые были заключены с участием России, Штатов, Китая и Евросоюза.

Ранее представитель МИД прокомментировала слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что якобы «у угнетенного иранского народа появилась надежда». Захарова подчеркнула, что это «сатанизм во всей красе».

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе столица — Тегеран. Верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи погиб. Иран заявил о масштабной ответной операции.

