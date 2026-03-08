В ночь на 8 марта зенитчики сбили более 70 украинских БПЛА над регионами РФ

В ночь на 8 марта подразделения ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры России.
БПЛА противника сбиты в семи регионах страны, которые находятся за пределами зоны специальной военной операции.
Как сообщает пресс-служба Минобороны России, противник пытался атаковать южные регионы России. Всего уничтожено 72 дрона дальнего действия.
Больше всего летательных аппаратов самолетного типа перехвачено в Астраханской области — 20 БПЛА. Столько же дронов-камикадзе уничтожено над территорией Республики Крым. 14 БПЛА сбито в Чертковском, Миллеровском и Морозовском районах Ростовской области.
Четыре украинских дрона сбиты в Краснодарском крае, два — в Волгоградской области, еще один — над Азовским морем. Над территорией Белгородской и Курской областей нейтрализованы 11 БПЛА ВСУ.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.