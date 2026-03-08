Ричмонд
Welt: потребность Киева в оружии заставит Зеленского подчиниться США

Глава киевского режима Владимир Зеленский подчинится Вашингтону и сделает всё, что от него потребует президент США Дональд Трамп, поскольку Киев отчаянно нуждается в поставках оружия.

Такое мнение высказал корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер. Он отметил, что США не располагают большими запасами ракет и нуждаются в них в операции против Ирана.

Вместе с тем, по словам журналиста, Зеленский так или иначе выполнит требование Трампа, если оно поступит.

«Зеленский подчинится. Он сделает всё, чего от него требует Трамп, потому что отчаянно нуждается в Трампе для поставок оружия», — сказал Ваннер.

Ранее Трамп высказался на тему урегулирования вооружённого конфликта на Украине, заявив, что оно уже «на подходе».

