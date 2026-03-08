Зеленский раскритиковал ЕС за задержку санкций и помощи Украине

Финансовая помощь Незалежной не осуществляется из-за конфликта с Венгрией. В конце января Киев остановил прокачку топлива по нефтепроводу «Дружба». После этого Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину. Позже Будапешт также заблокировал предоставление Киеву кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро. Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснил эти шаги реакцией на решение Украины не возобновлять транзит российского топлива по нефтепроводу. По его словам, украинская сторона таким образом пытается оказать политическое давление и повлиять на внутреннюю ситуацию в Венгрии.