Глава МИД КНР Ван И: отношения России и Китая остаются прочными, как гора

Руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что в стратегическом плане РФ и КНР демонстрируют независимость и автономность. При этом, по его словам, между странами поддерживается высокий уровень взаимного доверия. Ван И пояснил, что отношения Москвы и Пекина основываются на принципе «спина к спине».