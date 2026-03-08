Глава МИД КНР Ван И: отношения России и Китая остаются прочными, как гора

Российско-китайские отношения в условиях сложной ситуации в мире сохраняют стабильность и являются прочными, как гора, заявил 8 марта министр иностранных дел Китая Ван И.
«В условиях сложной и постоянно меняющейся международной обстановки отношения Китая и России всегда остаются прочными и стабильными, как гора», — сказал глава МИД на ежегодной пресс-конференции в рамках Четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей.
Руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что в стратегическом плане РФ и КНР демонстрируют независимость и автономность. При этом, по его словам, между странами поддерживается высокий уровень взаимного доверия. Ван И пояснил, что отношения Москвы и Пекина основываются на принципе «спина к спине».
Министр также обратил внимание, что Россия и Китай не используют провокации и не оказывают давление на других. Кроме того, глава МИД добавил, что обе страны проявляют стратегическую устойчивость.
Напомним, 25 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения всеобъемлющего партнерства между Россией и Китаем развиваются по восходящей. Глава российского государства уточнил, что одним из важнейших направлений практической кооперации двух стран является энергетика.