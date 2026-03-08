Расчёт САУ «Гвоздика» ликвидировал сеть укреплений ВСУ в Запорожской области

По данным ведомства, разведка с помощью БПЛА выявила разветвлённые позиции в лесополосе Запорожской области. Противник перемещал живую силу между укрытиями и огневыми точками. Опорный пункт включал блиндажи, пункты управления беспилотниками и станции радиоэлектронной борьбы.
«Расчёт САУ “Гвоздика” группировки войск “Восток” уничтожил сеть укреплённых сооружений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области. В результате огневого поражения уничтожены опорные пункты ВСУ, оборудованные укрытия и огневые позиции», — говорится в сообщении.
В Минобороны заявили, что этот удар сорвал попытку ВСУ закрепиться в районе.
Ранее сообщалось, что Южная группировка войск поразила множество объектов ВСУ в течение суток. Войска беспилотных систем уничтожили 43 блиндажа и укрытия для живой силы противника. Также были поражены 15 антенн связи и управления беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, ликвидировали два наземных робототехнических комплекса.
