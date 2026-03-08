Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчёт САУ «Гвоздика» ликвидировал сеть укреплений ВСУ в Запорожской области

Расчёт самоходной артиллерийской установки уничтожил сеть укреплённых сооружений Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, разведка с помощью БПЛА выявила разветвлённые позиции в лесополосе Запорожской области. Противник перемещал живую силу между укрытиями и огневыми точками. Опорный пункт включал блиндажи, пункты управления беспилотниками и станции радиоэлектронной борьбы.

«Расчёт САУ “Гвоздика” группировки войск “Восток” уничтожил сеть укреплённых сооружений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области. В результате огневого поражения уничтожены опорные пункты ВСУ, оборудованные укрытия и огневые позиции», — говорится в сообщении.

В Минобороны заявили, что этот удар сорвал попытку ВСУ закрепиться в районе.

Ранее сообщалось, что Южная группировка войск поразила множество объектов ВСУ в течение суток. Войска беспилотных систем уничтожили 43 блиндажа и укрытия для живой силы противника. Также были поражены 15 антенн связи и управления беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, ликвидировали два наземных робототехнических комплекса.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше