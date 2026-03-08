Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр иностранных дел КНР назвал отношения Китая и России прочными, как гора

Министр иностранных дел КНР Ван И назвал отношения Китая с Россией стабильными в условиях изменчивой международной ситуации. Ван И выступил на ежегодном брифинге в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Источник: Life.ru

«В условиях сложной и постоянно меняющейся международной обстановки, отношения Китая и Россия всегда остаются прочными и стабильными, как гора», — заявил министр.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает развивать сотрудничество с Индией и Китаем в энергетической сфере. Каждая из сторон руководствуется своими национальными интересами. По словам представителя Кремля, взаимодействие в области торговли энергоресурсами активно продолжается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул прагматичный подход всех партнёров при развитии экономических связей.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше