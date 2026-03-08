«В условиях сложной и постоянно меняющейся международной обстановки, отношения Китая и Россия всегда остаются прочными и стабильными, как гора», — заявил министр.
Ранее сообщалось, что Россия продолжает развивать сотрудничество с Индией и Китаем в энергетической сфере. Каждая из сторон руководствуется своими национальными интересами. По словам представителя Кремля, взаимодействие в области торговли энергоресурсами активно продолжается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул прагматичный подход всех партнёров при развитии экономических связей.
