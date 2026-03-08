Ясли и прачечные допоздна: как 100 лет назад в БССР отмечали 8 Марта

В Национальном архиве Беларуси хранится уникальный документ, датированный 1926 годом, — это План работы профсоюзов молодой советской республики о подготовке мероприятий к международному дню 8 Марта.
Из документа следует, что тогда, как и сейчас, не только чествовали и поздравляли женщин, но и всячески старались освободить их от домашнего труда.
«Имеющиеся у нас документы говорят о том, что 100 лет государство ставило задачу о том, что 8 марта нужно женщин максимально освободить от забот по дому, на производстве. Нужно создать все условия, чтобы ясли и сады работали как можно позднее, а женщины могли посетить театры, спектакли, какие-то интересные концерты», — рассказала Sputnik заведующая отделом использования документов и информации Национального архива Беларуси Маргарита Старостенко.
По ее словам, к этому празднику строились ясли, детские сады, открывались школы, даже прачечные работали в этот день почти допоздна для того, чтобы женщин освободить именно от труда.
Ясли и прачечные к 8 марта.
Сохранившиеся документы свидетельствуют, что перед белорусскими профсоюзами стояли серьезные задачи, касающиеся того, как облегчить жизнь простых женщин.
«Всем профорганизациям принять меры к организации в домах общих кухонь и прачечных, приурочить их открытие ко Дню 8 Марта», — сказано в документе.
Кроме этого, к 8 марта 1926 года в Минске открылись сразу три столовые.
Также 100 лет назад профсоюзам было дано задание 8 марта продлить время работы ясельных групп, чтобы женщины, оставив там детей, могли в праздничный день более активно принимать участие в различных общественных мероприятиях.
Интересным является и тот факт, что к 8 Марта при Домах культуры, по возможности, открывали комнаты для детей, а безработным женщинам, у которых были дети, из профсоюзных фондов выплачивали пособия.
Чтобы женщины молодой советской республики понимали свою социальную значимость, в клубах открывали уголки работниц.
Кроме этого, 100 лет назад к 8 Марта в БССР выпускали различные тематические листовки и плакаты, которые призывали женщин к самостоятельности и самоуважению. Плакат с цитатой Ленина «освобождение работниц есть дело рук самих работниц» и сейчас можно использовать коучам как методическое пособие для современных курсов личностного роста.
История праздника.
Существует как минимум две версии появления Международного женского дня 8 Марта. По одной из них, 8 марта 1908 года в Нью-Йорке прошла первая масштабная женская манифестация, во время которой выдвигались требования о равноправии.
Наиболее распространенной является версия о том, что в 1910 году на Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене Клара Цеткин выступила с предложением о праздновании Международного женского дня 8 марта, тогда она призвала всех женщин мира бороться за равные права на труд, свободу.
В начале XX века 8 Марта стали отмечать во многих странах, в том числе в СССР, постепенно из «манифестного» праздник превратился в день чествования женщин, когда им дарят цветы и подарки.
В Беларуси 8 марта отмечается как государственный праздник и выходной день. В стране 2026 год объявлен Годом женщин.