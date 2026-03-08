Ясли и прачечные допоздна: как 100 лет назад в БССР отмечали 8 Марта

«Имеющиеся у нас документы говорят о том, что 100 лет государство ставило задачу о том, что 8 марта нужно женщин максимально освободить от забот по дому, на производстве. Нужно создать все условия, чтобы ясли и сады работали как можно позднее, а женщины могли посетить театры, спектакли, какие-то интересные концерты», — рассказала Sputnik заведующая отделом использования документов и информации Национального архива Беларуси Маргарита Старостенко.